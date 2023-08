Vrijspraak in zaak levensberoving waarbij OM 12 jaar had geëist

De 23 jarige Danillio R. is donderdag door de kantonrechter in Suriname Lydia Ravenberg ontslagen van alle rechtsvervolging. Ze heeft tevens de onmiddellijke invrijheidstelling van de jongeman gelast. De verdachte was op 23 september van het vorig jaar te Moengo aangehouden voor de levensberoving van Jonathan Karsowidjojo.

Op die bewuste dag kwam er bij de politie van Moengo een melding binnen dat er een steekpartij had plaatsgevonden. Het slachtoffer was intussen door familie afgevoerd naar de polikliniek. Toen de politie bij de poli aankwam zat het slachtoffer in een voertuig en vertoonde geen teken van leven meer.

De verdachte heeft zich de volgende dag vrijwillig bij de Surinaamse politie aangemeld en verklaard dat hij de steekverwondingen had toegebracht als gevolg waarvan Karsowidjojo is bezweken. Het slachtoffer had een steekverwonding in de borststreek opgelopen.

Op de zitting werden er uitgebreide camerabeelden van het voorval getoond. Uit de beelden blijkt dat de verdachte met een vriend van hem stond te praten. Op enig moment rijdt het slachtoffer voorbij. Bij het zien van de verdachte rijdt het slachtoffer terug, stapt uit en loopt dreigend op de verdachte af.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie had bij de overwegingen van de strafeis ook aangegeven dat het slachtoffer de confrontatie zelf is aangegaan met de verdachte. Op 18 september, 3 dagen vóór het fatale incident, was er ook al een confrontatie tussen de twee, welke uitliep in een handgemeen. Uit beelden van de eerdere confrontatie blijkt ook dat het het slachtoffer was die de confrontatie met de verdachte opzocht. De verdachte bleef daarom steeds ver uit de buurt van het slachtoffer.

De officier van justitie heeft aangegeven dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan één van de meest ernstige misdrijven die het Wetboek van Strafrecht kent. Ze gaf aan dat de verdachte het slachtoffer het meest fundamentele recht waarover een mens beschikt, namelijk het recht op leven, heeft ontnomen.

Ze gaf aan dat verdachte niet alleen het leven van het slachtoffer heeft beëindigd, maar ook onherstelbaar leed heeft toegebracht aan de nabestaanden.

De officier eiste voor doodslag een straf van 12 jaar. Advocaat Maureen Nibte die de verdachte bijstand verleende, vroeg de rechter om voorbij te gaan aan de zeer zware eis van de officier en om haar cliënt te ontslaan van alle rechtsvervolging. Ze pleitte dat de verdachte uit noodweer dan wel noodweerexces heeft gehandeld.

Nibte gaf aan dat haar cliënt hevig geëmotioneerd was en dat het slachtoffer grotendeels zelf verantwoordelijk is geweest voor de opgewekte emoties bij haar cliënt. De mate van schuld is derhalve te gering voor bestraffing. Een onverwachte aanval, zoals die van het slachtoffer op haar cliënt kan hevige emoties teweegbrengen. Het is dan begrijpelijk dat de verdachte zijn zelfcontrole verliest en de grenzen der noodzakelijke verdediging overschrijdt wanneer hij wordt geconfronteerd met een plotselinge aanval.

De magistraat ging mee met het beroep op noodweer exces door de advocaat aangevoerd en gaf de verdachte ontslag van alle rechtsvervolging. Met deze uitspraak komt de verdachte vandaag op vrije voeten.

Bij noodweerexces, dat een strafuitsluitingsgrond is, kan de rechter beslissen om geen straf op te leggen aan een verdachte bij een misdrijf waarop in normale omstandigheden wel straf zou volgen.