Moeder en dochters in slaap overvallen en beroofd

Vier criminelen hebben afgelopen nacht een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Nieuw Weergevondenweg in Suriname, waarbij een moeder en haar twee dochters zijn beroofd.

Vernomen wordt dat de slachtoffers in diepe rust waren toen de daders zich via de achterdeur toegang tot het woonhuis verschaften. Volgens de 41-jarige moeder was ze samen met haar twee dochters van 26 en 17 jaar thuis.

De daders hebben de moeder eerst aangevallen. Ze was in diepe rust en werd ineens door de vier criminelen overrompeld. Een van hen was gewapend met een vuistvuurwapen. De vrouw werd vastgebonden en van haar werd buitgemaakt SRD 1.200, een mobiele telefoon en een laptop.

Vervolgens zijn de rovers op de bovenverdieping van de woning gegaan waar de dochters sliepen. Zij werden eveneens aangevallen en beroofd van hun bezittingen namelijk van de 26-jarige is een portemonnee inhoudende SRD 1.000 en haar rijbewijs meegenomen en van de 17-jarige zijn vingerringen, een mobiele telefoon, een halsketting en een laptop buitgemaakt.

De criminelen hebben de achterdeur geforceerd en hebben de plaats vermoedelijk via dezelfde weg verlaten. De slachtoffers hebben geen letsel opgelopen. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.