Asycuda-systeem Suriname wordt geüpgraded

President Chandrikapersad Santokhi heeft op dinsdag 8 augustus de werkgroep ‘Upgrading Asycuda System, Automated System for Customs Data’, ingesteld voor de duur van 12 maanden. Dit team moet ervoor zorgdragen dat het verouderd systeem welke thans gehanteerd wordt op de Jules Sedney Haven geüpgraded wordt. Dit zal ook ervoor zorgen dat de afhandeling op de haven sneller zal geschieden. Importeurs en exporteurs zullen ook minder onkosten hebben, waardoor producten goedkoper kunnen worden voor de consument.

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het Kabinet van de President, afdeling E-Gov, de ministeries van Financiën en Planning en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), de douane en de belastingdienst.

Asycuda is een geautomatiseerd systeem voor douanegegevens dat is ontworpen door de Conferentie van de Verenigde Naties voor handel. Het zorgt voor een vlotte afhandeling van de procedures bij import en export van producten. Ook voor Suriname is dit belangrijk omdat alles wat binnenkomt en uitgevoerd wordt, geregistreerd wordt in het Asycudasysteem.

Door de ontwikkelingen van de goederenbeweging is het noodzakelijk deze administratie beter te stroomlijnen. Het huidig systeem is heel oud en is sinds 2008 nooit geüpgraded. Het systeem vertoont daardoor nu gebreken en valt vaak uit. “Dit kan Suriname niet veroorloven omdat bij uitval van het systeem eenieder, inclusief de douane, moet overgaan tot het manueel afhandelen van containers. Hierdoor blijven goederen langer op de haven staan”, zegt Prewien Ramadhin, voorzitter van de werkgroep.

De voorzitter legt verder uit dat er voor goederen die langer blijven staan, hogere opslagkosten worden doorberekent in de goederen die de consument koopt. “Dit kunnen wij niet hebben, vandaar dat de upgrade van het systeem hard nodig is”, meent hij.