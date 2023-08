Man door buitenvrouw doodgestoken na heftige ruzie

De 42-jarige Patricia T., die een buitenechtelijke relatie met A.N. had, heeft de man op de Dag der Inheemsen na een heftige ruzie doodgestoken. Dit gebeurde aan de Shoetoeweg te Witsanti in Suriname.

Het slachtoffer was thuis bij zijn buitenechtelijke vrouw bekend als Patty. Volgens verklaring van de buurtbewoners kwam het vaker voor dat A. en Patty onder invloed van alcohol ruzie maakten.

In de vooravond was zulks weer het geval, dit keer met noodlottig gevolg.

De politie van Zanderij kreeg rond 23.30u de melding van een steekpartij aan de Shoetoeweg. Ter plaatse aangekomen werd het slachtoffer bebloed voor een woning op straat aangetroffen. De ambulance werd ingeschakeld.

Na aankomst van de ambulance constateerde het verplegend personeel dat het slachtoffer reeds overleden was. De afdeling Kapitale Delicten en het Forensisch Opsporingsteam werden ingeschakeld.

De sterke arm heeft Patty aan de Kennedyweg aangehouden en overgebracht naar politiebureau Zanderij. Bij de aanhouding gaf ze toe dat ze A. met een mes een verwonding heeft toegebracht in zijn halsstreek. Zulks nadat A. haar met een lege bierfles een slag toebracht op haar hoofd.

Na de daad rende ze met het mes uit de woning met achterlating van A. Het mes gooide ze vervolgens in het bosschage langs de Kennedyweg. A. rende ook uit de woning en zeeg daar neer.

Patty is voor verder onderzoek overgedragen aan Kapitale Delicten. Het ontzielde lichaam van A. is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.