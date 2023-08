Criminelen dumpen kluis in goot na woningoverval

De politie in Suriname kreeg afgelopen weekend een melding dat er een kluis in de goot aan de Idoeweg ter hoogte van de brug, was gespot. De wetsdienaren gingen ter plaatse en troffen inderdaad een kluis aan met daarin documenten en lege sieraden dozen.

Het vermoeden bestaat dat deze kluis aan de ondernemer A.B. (49) toebehoord. In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben vijf criminelen een gewapende roofoverval gepleegd op een landbouwshop annex woning aan de Kwattaweg. Een echtpaar en hun drie dochters zijn daarbij beroofd.

De rovers hebben zowel de hoofdbewoner als zijn wederhelft mishandeld. Ze zijn voor medische hulp verwezen naar de Spoedeisende Hulp.

Vernomen wordt dat de daders 100.000 SRD en 5.000 USD uit de landbouwshop hebben weggenomen. Het betreft de dagopbrengsten van twee maanden die de eigenaar in de shop had laten liggen. Daarnaast maakten de rovers een kluis uit de woning buit, met daarin waardevolle sieraden, 6.000 euro een geldbedrag in SRD en belangrijke documenten.

De Surinaamse politie heeft de aangetroffen kluis in beslag genomen. Afdeling Kapitale Delicten is belast met het verdere onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.