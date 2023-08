President Santokhi: “Agressievere aanpak nodig om achterstand Inheemsen in te lopen”

“Als we kijken naar de positie van de Inheemsen, dan merk je dat er nog een scheefgroei is. Ze zijn nog ondergewaardeerd en hun sociaal maatschappelijke positie is nog achtergesteld. Het ligt aan ons, als land, zeker deze regering en als president om verandering daarin te brengen samen met de Inheemse organisaties en het traditioneel gezag”. Dit zei president Chandrikapersad Santokhi in zijn toespraak op het Onafhankelijkheidsplein bij de viering van Dag der Inheemsen, georganiseerd door de Stichting Amazone Markt Suriname en de Organisatie van Inheemse Volken in Suriname (OIS). Naast de president waren minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur (minOWC) en DNA-voorzitter Marinus Bee aanwezig. Ook zij onderstreepten de belangrijkheid van deze dag.

Het staatshoofd zegt dat hij vertegenwoordigers van de Inheemse bevolking zelf betrekt bij het beleid om de achterstanden sneller weg te werken. Zo heeft hij intussen leden van Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) in een presidentiële commissie opgenomen zodat die achterstanden weggewerkt kunnen worden.

Voor wat betreft de grondenrechten van de Inheemsen en overige tribale volken, gaf Santokhi aan dat de regering er alles aandoet om die bij wet te erkennen. Ook wordt er gezorgd voor de bescherming van de leefgemeenschappen van de Inheemsen. Als voorbeeld noemde hij de ongecontroleerde houtkap, waaraan de regering direct een stop heeft moeten zetten. “Er is een commissie die het beleid helpt formuleren voor het uitfaseren van houtkap”, aldus de president.

Verder, zo stelt het staatshoofd, zet de regering zich in om voor de eerste keer een wet aan te bieden aan het parlement voor erkenning van traditionele geneesmethodes en medicijnen. Zo krijgen de Inheemse broeders de mogelijkheid inkomsten te genereren. Binnenkort komt er een grote conferentie om hierover verder van gedachten te wisselen. De Inheemsen zullen ook hierbij betrokken worden.

Daarnaast ontfermt de staat zich ook over de ontwikkeling van de gebieden waar deze groepen wonen. In Apoera bijvoorbeeld is er reeds een bakkerij, ijsfabriek en aanmeersteiger geopend en aangelegd. De weg naar Apoera wordt intussen ook in orde gemaakt. Volgens de president moet deze weg binnen een jaar af zijn.

Het staatshoofd is van mening dat de Inheemsen op het gebied van onderwijs en gezondheid enorm achterlopen, maar voegt eraan toe dat de regering dit zal aanpakken. “We gaan dit moeten aanpakken en de presidentiële commissie zal nog agressiever moeten werken met de verschillende ministeries om die achterstanden in te lopen”, aldus president Santokhi. Hij feliciteerde alle Inheemse gemeenschappen met de Dag der Inheemsen.

President Santokhi heeft tenslotte een rondleiding gehad op het Onafhankelijkheidsplein, waar hij enkele stands van Inheemse ondernemers heeft bezocht. Tevens heeft het staatshoofd een ontmoeting gehad met de Culturele Vereniging Wayono en de Inheemse beweging ‘Five Nations’, onder leiding van Norine Bolman-Brank. Daarbij heeft hij een Inheems kunstwerk in ontvangst mogen nemen.