Meisje (15) rijdt stiekem weg met auto van ouders en belandt in goot

Een 15-jarig meisje is woensdagavond met de personenauto van haar ouders in de goot beland aan de Rene de Rooystraat in Suriname.

De tiener reed zonder toestemming en medeweten van haar ouders weg met de wagen van huis te Sophia’s Lust. Niet ver van de woning verloor zij de controle over het stuur en belandde met de auto in de goot.

De bestuurster wist zelf uit het voertuig te komen en bleef ongedeerd.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Een sleepdienst werd ingeschakeld om de wagen uit de goot te takelen.

De wetsdienaren hebben het voertuig afgestaan aan de ouders en het meisje ernstig aangesproken.