Voorzichtigheid met drinken niets te maken met ‘a man frede’ maar kwestie van veiligheid en protocol

Afgelopen dagen ging een filmpje viraal waarin te zien is dat president Santokhi een kalebas met vermoedelijk kasiri door een Inheemse man word aangeboden, maar toch een beetje voorzichtigheid toont met het drinken daarvan. “Nergens ter wereld ga je zien dat het staatshoofd ergens gaat en een drankje van iemand pakt. Het wordt altijd eerst gecheckt door de veiligheidsdiensten. Het heeft niets te maken met ‘a man frede‘. Het hoort gewoon zo”, zegt diplomaat en voormalig Hoofd Protocol op het Kabinet van de President van Suriname, ambassadeur Rose-Ann Franklin. Franklin reageerde op het filmpje in gesprek met D-TV (reportage onderaan de pagina).

Op aandringen van president Santokhi werd uiteindelijk toch meer kasiri in dezelfde kalebas gemengd, waarna zowel de aanbieder als de president de drank nuttigden. Franklin benadrukt dat Protocol en Veiligheid bij zo een aanbieding gelijk in beeld moesten zijn gekomen en de meneer netjes moesten hebben voorgehouden dat dit soort zaken van te voren moeten worden voorbereid.

In haar periode als actieve Hoofd Protocol werd er bij elke activiteit eigen drank meegenomen voor toenmalige president Desi Bouterse. En dit werd ook duidelijk vooraf besproken met de uitnodigende organisatie. “De president kan nergens gaan en zomaar een glas water drinken van iemand. In de periode van president Bouterse, als we naar een bepaald evenement gingen, brachten we onze eigen drank mee. De president komt met zijn eigen buttler en die bedient hem ook zelf. Overal ter wereld gebeurd dat. Dat hoort bij het presidentschap”, stelt zij.

Franklin voert aan dat wanneer het staatshoofd een uitnodiging krijgt, altijd twee actoren in beeld komen, namelijk Veiligheid en daarna Protocol. Het is de afdeling Protocol die na de uitnodiging contact opneemt met de organisatie en vraagt wat er precies wordt verwacht van het staatshoofd. En die gaat het dan verder bespreken met de afdeling Veiligheid van de president.

“En ik zie duidelijk dat dat hier niet het geval is geweest. En dat vind ik wel jammer. Want je zag hoe die meneer heel spontaan was en de president een drank aanbood. De president twijfelde, omdat ik denk dat hij geen groenlicht heeft gehad van zijn afdeling Veiligheid om het te mogen drinken. Dat vind ik heel jammer voor beide mensen en ook voor het Surinaams publiek die dat heeft gezien”, stelt Franklin. Zij benadrukt dat het staatshoofd als eerste burger van het land zich normaal onder het bevolking moet kunnen mengen.

Volgens het voormalig Hoofd Protocol moet niet lichtvaardig met dit soort zaken worden omgegaan, omdat het hier gaat om een staatshoofd. Zij noemde onder andere de gevallen in het buitenland waar personen geprobeerd hebben om Fidel Castro en andere staatshoofden zoveel keren te vergiftigen.

“Dus op grond van die ervaringen, zijn dit soort protocollaire maatregelen in het leven geroepen. Dat alles eerst gescreend moet worden. Niet dat ik zeg dat die meneer dat zou doen, maar je moet toch rekening houden. Het is ons staatshoofd en je wilt niet dat iets hem overkomt”, aldus Franklin.