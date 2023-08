Haastig hoek oversteken eindigt in aanrijding en auto tegen EBS-mast

Op de hoek van de Brokopondolaan en Franchepanestraat vond er vanmiddag een aanrijding tussen twee voertuigen plaats. De veroorzaker is daarbij met zijn wagen tegen een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) geknald en raakte gewond.

Het slachtoffer is met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De veroorzaker reed over de Franchepanestraat richting Zonnebloemstraat. De benadeelde reed over de Brokopondolaan richting Gemenelandsweg. Op de hoek stak de veroorzaker haastig de weg over met de aanrijding als gevolg.

De EBS-mast raakte licht beschadigd. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

De wagen van de veroorzaker is zwaar beschadigd geraakt en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.