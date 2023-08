Grootste drugsvangst ooit in Nederland: 8.064 kg cocaïne onderschept

De Nederlandse Douane heeft de grootste drugsvangst in Nederland ooit gedaan. Het gaat om 8064 kilopakketten cocaïne met een straatwaarde van 600 miljoen euro. De drugs zaten in een container met bananen, die kwam uit Ecuador en via Panama naar Rotterdam ging.

Tijdens een controle in de Rotterdamse havev met drugshonden en een containerscan troffen douaniers de pakketten cocaïne aan in de pallets met bananen. Het is zóveel dat alle pakketten niet eens op één foto passen.

De drugs werden een maand geleden onderschept, maar het nieuws wed pas vandaag naar buiten gebracht vanwege het onderzoek.

Experts zijn verbaasd over het gigantische risico dat criminelen hebben genomen. De Nederlandse Politiebond verwacht onrust in de onderwereld.