Urgent verzoek aan DNA om financial blacklisting van Suriname te voorkomen

De VSB, ASFA en SBF in Suriname hebben vanmorgen een brief aangeboden aan de Surinaamse Nationale Assemblee (DNA). Het gaat om een urgent verzoek aan het parlement ten aanzien van de Nationale Risico Analyse (NRA), om financial blacklisting van Suriname te voorkomen. De brief luidt als volgt:

“…Naar aanleiding van de zeer zorgwekkende zaken die zijn aangehaald op 6 augustus 2023 tijdens de panel discussie Compliance & Good Governance op de Financiele Educatie beurs van de Centrale Bank van Suriname naderen we u met een zeer dringend verzoek.

Om blacklisting van Suriname te voorkomen, zal Suriname voortvarender moeten werken aan de realisatie van de aanbevelingen van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). De recente evaluatie van het Mutual Evaluation Report (MER) van Suriname door de CFATF heeft aangetoond dat er nog aanzienlijk veel werk moet worden verricht om te voorkomen dat ons land op een zwarte lijst belandt.

Bij een blacklisting kan Suriname zonder pardon geheel geïsoleerd worden van het internationaal financieel systeem. Suriname kan als gevolg hiervan dan niet exporteren of importeren, correspondent banken (internationale banken die valutaverkeer ondersteunen van en naar ons land) zullen dan geen zaken meer met Surinaamse banken mogen doen. Suriname zal daardoor enorme nadelige gevolgen ondervinden en zal daardoor financieel geïsoleerd raken. Ook bij een grey-listing zou Suriname toch wel zware economische sancties opgelegd kunnen krijgen door instellingen als het IMF, de Wereldbank en andere internationale banken/organisaties.

Het is ook duidelijk geworden dat de tijd tussen nu en de volgende rapportage datum (november 2023) bijzonder kort is, zoals bevestigd door de PIU-coördinator. Dit vereist dat we nu effectieve stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Suriname niet alleen voldoet aan de gestelde normen, maar ook aantoont dat het de nodige wetten in place brengt en ook effectief omgaat met de wetgeving die tot op heden is ingevoerd.

Om deze doelen te bereiken, zijn er twee belangrijke kaders vastgesteld. Allereerst de cruciale wet- en regelgevingsproducten, waarbij de ministeries van Justitie en Politie en van Financiën en Planning een centrale rol vervullen. Ten tweede moet worden aangetoond dat we als land effectief handelen in de handhaving van de wetten en het toezicht op naleving van de wet- en regelgeving. Dit omvat derhalve het aantonen van de vooruitgang op het gebied van handhaving en toezicht zijnde essentiële aspecten voor een strikte naleving van de wet- en regelgeving.

De tijd dringt. Het doel is om te voorkomen dat Suriname bij de eerstvolgende rapportage in november van dit jaar wordt beoordeeld als een land dat niet coöperatief is bij het wegwerken van de vastgestelde hiaten. Dit vergt gezamenlijke inspanningen en vastberadenheid van onze kant om ervoor te zorgen dat we als land niet greylisted of blacklisted worden.

Suriname zal in november 2023 moeten voldoen aan enkele essentiële bepalingen van de 40 aanbevelingen van het evaluatie rapport van de CFATF (MER). Hiervan zijn er 8 aanbevelingen (policy en fiscal) die met hoge prioriteit afgehandeld dienen te worden omdat de resultaten in november 2023 op de plenaire vergadering van de CFATF beoordeeld worden.

Wij vragen het parlement aandacht voor de onderstaande zaken:

Een aantal wetten moet worden aangepakt, zoals met name het amenderen van het strafbaar stellen van money laundering. Volgens de aanbevelingen uit het MER rapport zou deze wetgeving verruimd worden. Tevens moet de wet voor het strafbaar stellen van terrorismefinanciering ook verruimd worden, om zo te kunnen voldoen aan internationale criteria. Ook de wet inzake rechtspersonen waaronder stichtingen zal herzien moeten worden om misbruik van deze rechtsvorm te voorkomen, hetgeen ook geldt voor het wettelijk regelen van de non-profit organisaties. Deze regelingen zullen ook erin moeten resulteren dat er een register komt voor Ultieme Beneficial Owners (UBO’s): personen die eigenaar zijn van of zeggenschap hebben in de rechtspersonen, doch niet op de voorgrond treden. Inzake de wet op rechtspersonen voor niet-zichtbare eigenaren van rechtspersonen, die op de achtergrond opereren, zal er een register gecreëerd moeten worden conform de aanbevelingen. Het verder reguleren van de gaming sector voor het nader definiëren van rollen, taken en verantwoordelijkheden voor onder andere het toezicht op deze sector door de Gamingboard geniet ook hoge prioriteit. Voor de financiële sector is het toezicht gelegen bij de Centrale Bank, voor de niet-financiële sector dient de Financial Intelligence Unit (FIU) het toezicht uit te oefenen.

We doen een dringend beroep op de leden van het parlement om het landsbelang voorop te stellen. In deze cruciale periode verzoeken we u om uw gebruikelijke reces uit te stellen en deze periode te benutten om de noodzakelijke wetten te behandelen en aan te nemen met het oog op de eind september 2023 deadline.

Indien de noodzakelijke wetten worden goedgekeurd en de inwerkingtreding van deze wetten voor eind september zal plaatsvinden, zal dat bijzonder bijdragen aan een gunstige beoordeling van Suriname op de plenaire vergadering van de CFATF in november aanstaande.

We zijn ervan overtuigd dat met gezamenlijke inzet en vastberadenheid, Suriname kan voldoen aan de gestelde normen en de economische stabiliteit en groei kan bevorderen. De stakeholders van de Verenging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en het Suriname Business Forum (SBF) staan achter deze inspanningen en zijn bereid om samen te werken aan een positieve toekomst voor ons land.