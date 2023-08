Brunswijk: “Nobody can touch me!”

ABOP-voorzitter, koning tevens vicepresident Ronnie Brunswijk volgt de ontwikkelingen in het land op een heel rustige en kalme manier. Maar hoewel hij iemand is die niet gelooft in de zogenaamde ‘stilte-filosofie’ van zijn partijgenoot Marinus Bee, kiest hij toch ervoor om op niets te reageren.

“Un ne piki no wan sma, omdat nobody can touch me! Nobody can touch me! Ook in het parlement heb ik gezegd: nobody can touch me! Als jullie het niet geloven, laten ze het een dagje proberen”, zei Brunswijk woensdag tijdens de viering van 133 jaar Javaanse immigratie te Nieuw Amsterdam, Commewijne.

De tweede man van het land voerde aan dat hij zich alleen druk maakt om de vooruitgang van Suriname. Hij vermoedt dat zijn tegenstanders de vrees hebben dat hij ze problemen gaat geven bij de verkiezingen in 2025. Vandaar dat er alle soorten scenario’s in elkaar worden gezet.

Het eerste scenario volgens Brunswijk is de wijziging van het kiesstelsel in opdracht van het Constitutioneel Hof, omdat naar zeggen van Brunswijk het binnenland over goedkope zetels beschikt. “Ook al kiezen ze voor kiesstelsel A, B of C. Deze man die hier staat, is niet bang voor geen enkele kiesstelsel. Als ze een landelijke evenredigheidsstelsel willen brengen, dan mi deh! Als ze een districtenstelsel willen brengen, dan mi deh! Als ze een voetzetel willen brengen, dan mi dehhhh!”, stelde hij.

Volgens de ABOP-voorzitter is hij een democraat en zal hij zijn hoofd buigen voor welke kiesstelsel er dan ook zal worden goedgekeurd. Het maakt volgens hem niet uit hoe het nieuw kiessysteem eruit zal zien, maar kandidaten van ABOP en de Pertjajah Luhur (PL) gaan samen op één lijst aan de volgende verkiezingen meedoen.

Brunswijk benadrukte wel dat hij bij elke ongrondwettelijke handeling terug zal schoppen. “Na alla ongrondwettelijke handeling, mi o trapu den baka. En ik ga het ook niet respecteren”, aldus de politicus. Volgens de koning zal hij met de wil van de almachtige toch president worden in 2025. Hij stelt daarom dat degenen die een gat voor hem bezig zijn te graven er zelf in zullen vallen.

“En daarom ben ik niet bang voor alle scenario’s die ik nu zie. Want wanneer jij met één scenario komt, kom ik met twintig. Want een militair is altijd een strateeg. En ik leef oprecht. En het moment je oprecht leeft, zal de almachtige je zegenen. Maar het moment je dingen tegen me gaat doen, omdat je niet zo populair bent als meneer Brunswijk, zal god zelf met je afrekenen”, aldus Brunswijk.

Hij benadrukte dat hij als oud-militair en Junglecommando-leider zijn handschoenen heeft opgehangen. Maar indien hij dat wenst, kan hij deze anytime weer aantrekken.