26-jarige man dood na steekpartij te Moengo

Bij een dodelijke steekpartij vrijdagavond in het oosten van Suriname, is de 26-jarige Jonathan Karsowidjojo om het leven gekomen. Dit vond gisteravond rond 22.30u plaats te Moengo.

Uit het onderzoek blijkt dat het slachtoffer z’n voertuig voor een supermarkt op de hoek van de Katiman- en de Babatidjanstraat parkeerde. Bij die gelegenheid zag hij de verdachte, met wie hij zondag ruzie kreeg, voorbij lopen en ging hem achterna.

Karsowidjojo probeerde de verdachte aan te vallen, waarbij deze een mes tevoorschijn haalde en daarmee het slachtoffer in zijn borststreek stak. Het slachtoffer werd naar de poli van Moengo gebracht, maar daar aangekomen bleek dat hij het leven reeds had gelaten.

De 22-jarige verdachte Danillio R. heeft zich kort na het incident vrijwillig aangemeld bij de politie. Het mes waarmee hij het slachtoffer heeft neergestoken is door de Surinaamse politie in beslag genomen.

Danillio is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het lijk van het slachtoffer is naar het mortuarium vervoerd.