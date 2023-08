Vrouw (46) steekt kleding van buren in brand

De 46-jarige Astrid C. is maandag door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld, omdat ze kledingstukken van haar buren met wie ze in onmin leeft in brand heeft gestoken.

Vernomen wordt dat C. een slepende ruzie heeft met haar buurvrouw. Vandaag was de benadeelde niet thuis. Ze had kleren gewassen en aan de waslijn opgehangen.

De verdachte is zonder toestemming thuis bij haar buurvrouw geweest. Ze haalde de gewassen kleren van de waslijn en gooide die vervolgens op straat. Daarna stak ze de kledingstukken in brand.

De politie van Livorno werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Astrid werd wegens vernieling door de wetsdienaren aangehouden.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is ze in verzekering gesteld.