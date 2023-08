Kanhai: “Paragsingh heeft haar politieke kleur kenbaar gemaakt”

Advocaat Irvin Kanhai zegt twijfels te hebben of mr. Garcia Paragsingh, die binnenkort beëdigd wordt tot procureur-generaal (pg) van Suriname, geen politieke kleur heeft.

“Ik moet u zeggen dat ik wel me twijfels heb of ze die politieke kleur binnenshuis heeft weten te houden. Ik geloof van niet. Dus ik twijfel aan haar objectiviteit en dat ze haar politieke kleur kenbaar heeft gemaakt”, zei de advocaat maandag in het radioprogramma Bakana Boskopu op Pipel FM.

Kanhai voerde aan dat er een aantal objectieve zaken zich in de afgelopen tijd hebben afgespeeld. Hij noemde onder andere de strafzaken tegen ex-Centrale Bank-governor Robert van Trikt, ex-president Ashwin Adhin en ex-Financiënminister Gillmore Hoefdraad. Met zoveel kritiek en weerstand op haar benoeming, stelt Kanhai dat indien hij in haar plaats was, hij de benoeming voorbij laten gaan. “Het besmeurt de persoon en haar hele rijke carrière binnen het Openbaar Ministerie”, aldus Kanhai.

“Wat mij heel erg tegen de borst heeft gestuit, is de zaak tegen Ashwin Adhin. In die zaak hebben we dingen meegemaakt, waarvan ik denk: moet dat zo? Ik was met Adhin op het politiebureau toen hij voor de eerste keer verhoord werd en voordat de hulpofficier een beslissing had genomen en in contact stond met de pg, heeft de president van Suriname in het parlement reeds kenbaar gemaakt dat Adhin in verzekering zal worden gesteld. Voordat het besluit was genomen. Dat doet mij dan twijfelen dat je als procureur-generaal niet in staat bent geweest je politieke kleur binnenshuis te houden. Ik weet niet of ze lid is of affiniteit heeft met de partij van de president. Maar in elk geval heeft ze doen blijken dat ze een belang had om die partij te dienen. En daarvoor moeten we waken”, aldus Kanhai.

Ook de in staat van beschuldiging stelling van Adhin is volgens hem in die tijd niet correct verlopen. De ex-vp werd toen in opdracht van het OM in verzekering gesteld, zonder dat hij eerst in staat van beschuldiging werd gesteld. De in staat van beschuldiging stelling kwam pas nadat Adhin al enkele dagen achter de tralies zat. Volgens Kanhai is dit een zuiver voorbeeld dat objectiviteit haar kennis heeft beïnvloedt.

De advocaat vindt deze houding van Paragsingh heel jammer, omdat zij iemand is met verschrikkelijk veel kennis. Daarnaast kent zij het Openbaar Ministerie zowel binnen als buiten.