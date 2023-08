Kindje uit water zwembad gehaald en gereanimeerd

Een 4-jarig meisje is maandagavond bij een zwembad in Paramaribo uit het water gehaald en gereanimeerd. Het kind kwam daarna bij en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Vernomen wordt dat het meisje jarig was en in gezelschap was van een groep die het zwembad bezocht voor vertier. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat ze plotseling spoorloos was, waarna er naar haar werd gezocht.

Kort daarna zou ze op de bodem van het zwembad zijn aangetroffen. De aanwezige zweminstructeurs grepen gelijk in en haalden het kind uit het water.

Ze begonnen meteen met reanimeren terwijl de hulpdiensten werden gealarmeerd. Een ambulance werd in stelling gebracht en ondertussen kwam het kindje bij. Ze is daarna naar het ziekenhuis afgevoerd voor verdere verpleging.

De politie van Centrum was ter plaatse voor onderzoek.