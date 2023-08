Rehabilitatie pompgemaal Clarapolder en Nieuw Nickerie opgeleverd

Het ministerie van Openbare Werken (OW) is hard aan het werk om de waterwerken in Nickerie te rehabiliteren. De pompgemalen te Clarapolder en Nieuw Nickerie zijn gerehabiliteerd en op 5 augustus opgeleverd. President Chandrikapersad Santokhi en minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) waren aanwezig bij de oplevering. De werkzaamheden zijn vlot verlopen en het heeft de staat Suriname SRD 3 miljoen gekost om beide pompgemalen te rehabiliteren.

De oplevering van de gerenoveerde waterwegen moeten bijdragen aan de economische ontwikkeling van het district. De renovatie van het pompgemaal te Clarapolder betekent dat het bevloeien van ongeveer 4.000 hectare aan rijstarealen in de westelijke polders vlot zal verlopen en die van Nieuw Nickerie betekent dat het ontwateren van 320 hectaren aan terrein sneller kan.

“Natuurlijk is het een positieve ontwikkeling voor het district. Over een paar weken zitten we in de grote droge tijd, en dan zijn de pompgemalen heel belangrijk”, benadrukt districtshoofd OW Nickerie, Maheswar Badal, “De boeren hebben dan irrigatiewater nodig voor hun rijstarealen”. Het districtshoofd meldt ook dat een van de pompen defect was en dat het gebouw waarin deze zich bevond op instorten stond.

President Santokhi heeft in zijn toespraak aangegeven dat in Nickerie, als district van hoge landbouwproductie, een goede waterhuishouding van groot belang is. Dit voor de voedselproductie en uiteindelijk de economie. “Wij zijn een regering van het creëren van economische stabiliteit en werkgelegenheid”, aldus het staatshoofd.

OW-minister, Riad Nurmohamed, heeft aangegeven dat de ontwateringswerken landelijk worden aangepakt in samenwerking met de ministeries van Landbouw Veeteelt en Visserij en Regionale Ontwikkeling en Sport. In Nickerie is gewerkt aan de ontwateringswerken in de binnenstad de renovatie van sluizen en het ontstoppen van leidingen.

Thans wordt er gewerkt aan de rehabilitatie van de mega ontwateringswerken voor irrigatie en drainage. De werkzaamheden worden met behulp van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) uitgevoerd. “Er moet een achterstand van jaren worden ingehaald, maar ik ben van mening dat de problemen duurzaam worden aangepakt”, stelt de bewindsman