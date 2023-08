Refreshment training voor personeel Suriname Centrale Ambulancedienst

In de komende weken zal het personeel van de Suriname Centrale Ambulancedienst (SUR-CAD), een dochteronderneming van Bridge Medical Group N.V., de Medical First Responder (MFR)- cursus volgen. Het gaat om een jaarlijks terugkerende refreshment training die ervoor moet zorgen dat het ambulance team, dat uitrijdt voor verkeersongevallen en of klinische ongevallen, up-to-date wordt gehouden. De training is afgelopen vrijdag gestart.

De diverse drivers van de ambulancedienst zullen ook in deze periode hun ‘defensive driving skills’ bijschaven en leren rijden met zwaailicht en sirene. Ze zullen tegelijkertijd de daarbij horende wettelijke aspecten die gebruikt worden in Suriname worden bijgebracht. De rijwet wordt eveneens belicht tijdens de trainingsperiode aan zowel de ambulance drivers alsook het medisch verpleegkundig personeel.

Tijdens de training zal het accent duidelijk gelegd worden op een van de gouden regels in deze branche en wel de ABCDE-methodiek, welk staat voor de Airway, Breathing, Circulation, Disabilities en Exposur methode. De medics en de drivers worden op alle aspecten, regarderend dit protocol, bijgeschoold en bijgeschaafd, zodat zij tijdens hun uitoefening van de werkzaamheden in het veld dit correct en naar behoren dienen te doen.

Ook hebben de medics en drivers in de afgelopen periode reeds bijscholing en trainingen gehad op het gebied van communicatie. Deze bijscholing werd verzorgd door de Stichting Post Academisch Onderwijs voor de Geneeskunde in Suriname (SPAOGS) in samenwerking met de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De MFR-training wordt door een externe consultant verzorgd. Het is een van de vele trainingen die in de maand augustus aan het totale personeel verzorgd zal worden. “Als organisatie streven wij dat de mate van kwaliteit van de zorg bij SUR-CAD ten alle tijden hoog In het vaandel wordt gehouden, vandaar dat er op jaarbasis bijscholingen en trainingen worden verzorgd aan het personeel. Dit om de ontwikkelingen op dit bijzonder gebied bij te benen, zowel nationaal als internationaal”, meldt SUR-CAD.

Vanuit de moederorganisatie Bridge Medical Group N.V. wordt alles eraan gedaan om de kwaliteit van de zorg en service hoog in het vaandel te houden. “Wij weten dat op sommige momenten er situaties kunnen voordoen waarbij wij de zaak niet in handen hebben. Wij waarderen ons personeel ten zeerste en zien hen graag groeien”, aldus de organisatie.