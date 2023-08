Man dood aangetroffen te Pakirakreek

Een 52-jarige man in Suriname is zondagavond dood aangetroffen door dorpelingen te Pakirakreek, ter hoogte van kilometer 31. De politie van Moengo is reeds op de hoogte gesteld.

Waterkant.Net sprak met een familielid van de overledene Guno A. Hij gaf aan dat Guno zijn jachtgeweer had gepakt om te gaan jagen. Plotseling zeeg hij neer en vertoonde geen teken van leven.

De neef vermoedt dat Guno een acute hartaanval heeft gehad, waardoor hij is heengegaan.

De politie van Moengo kan helaas niet uitrukken omdat ze niet over een dienstvoertuig beschikt. Het lijk zal door de familie naar RGD Moengo worden overgebracht, waar de dood officieel vastgesteld kan worden.