Roofverdachte belandt met auto in goot bij politieachtervolging

In Suriname is een een roofverdachte vanmorgen tijdens een achtervolging door de politie, met deze Toyota Vitz in de goot beland. Dit gebeurde op de hoek van de Ellen- en Badoellaweg.

De man sprong uit de wagen en rende weg in de richting van de Nieuw Weergevondenweg. Hij sprong daarbij over diverse schuttingen.

Het zou gaan om een oud bekende van de Surinaamse politie. Er is een klopjacht op hem geopend door de verschillende politie-eenheden.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig uit de goot te halen en af te voeren.