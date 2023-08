President Santokhi: “Brunswijk als waarnemend president kan geen gratie verlenen”

President Chan Santokhi stelt dat alleen hij op basis van de wettelijke regelingen in Suriname bevoegd is om na advies van het Hof van Justitie, gratie te verlenen aan veroordeelden. Hieronder valt ook Desi Bouterse, die later dit jaar gevonnist kan worden voor zijn aandeel bij de decembermoorden op 8 december 1982.

In het programma Welingelichte Kringen benadrukte het staatshoofd zondag dat bij zijn eventuele afwezigheid, het ook niet zo is dat vicepresident Ronnie Brunswijk in de functie van waarnemend president de gratie aan Bouterse kan verlenen. Santokhi ging in op deze kwestie naar aanleiding van uitspraken van critici over een eventuele toenadering van de NDP van Bouterse naar de ABOP van Brunswijk na de eventuele veroordeling. Overigens grapte de ex-legerleider op 31 juli nog dat hij zal aankloppen bij de koning van Suriname.

“De wet geeft duidelijk aan dat het de president is en ik denk dat zo een zwaarwichtige issue niet door een waarnemer beslist kan worden”, aldus de president.

Santokhi vindt overigens dat het aspect van waarneming in de functie van de president bij zijn afwezigheid door de vicepresident van Suriname, beter moet worden bekeken. “Deze zaken van waarneming zijn geregeld in een tijdsperiode met een tijdsgeest. Maar we hebben Covid gehad en overal in de wereld werd er vergaderd met ZOOM-meetings. Alles ging gewoon door en er was niks van waarneming. Ik heb CARICOM-staatshoofdenvergaderingen gehad. Alles op afstand. Al ben ik in het buitenland, ik kan ook op afstand leiding geven aan het land via ZOOM, de telefoon. Het is een moderne tijd. Ik denk dat het tijd is om te kijken hoe we waarnemingszaken goed kunnen regelen gegeven ook de moderne tijd en technologie die beschikbaar is”, aldus het staatshoofd.

Het staatshoofd benadrukt wel dat hij tot nu toe altijd een goede understanding met de vicepresident heeft gehad. “Bij elk vertrek van mij wordt er getekend voor overdracht en bij terugkomst neem ik het weer. Ik heb geen issues tot nog toe gemerkt waarbij de waarnemend president andere dingen is gaan doen dan wat de president gedaan had. En ik verwacht dezelfde gedragslijn”, stelt hij.

De regering is volgens president Santokhi verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de veiligheid en de uitvoerbaarheid van vonnissen in Suriname gegarandeerd is, indien Bouterse wordt veroordeeld en gearresteerd. En die garantie geeft hij ook.