Raul Neijhorst viert 20 jarig jubileum als fotograaf

De in Nederland gevestigde Surinaamse fotograaf Raul Neijhorst viert zijn 20-jarig jubileum als fotograaf. Een trotse mijlpaal die gevierd mag worden, en het liefst met zijn klanten. Ieder die fotosessie doet (zakelijk als particulier) krijgt deze periode een exemplaar van het kleurrijke en verhalende Suriname Beken(d)t deel 2 cadeau.

“In 2003 deed ik mijn allereerste fotoshoot” vertelt de fotograaf. “Ik had net mijn eerste digitale camera aangeschaft en begon te experimenteren, gewoon doen en veel lezen, echt informatie opslurpen en meteen in de praktijk brengen, superleuk! Die periode was ik net verhuisd van mijn tante in Rotterdam naar een lege studentenkamer in Delft. Hierdoor kon ik meteen oefenen”.

De eerste fotoshoot was met Naomi. Een jongedame welke hij in Suriname had leren kennen. “Maar ook veel andere vriendinnen hebben me toendertijd een boost te geven in het vak door te gaan. Maura, Samantha, Esther, Sabina en Linda zijn een kleine greep van de firstimers die aan de voet hebben gestaan van mijn carriere”. 20 jaar later heeft de fotograaf een indrukwekkende cv mogen opbouwen.

Naast diverse prijzen, awards en onderscheidingen in binnen- en buitenland, heeft hij vele mensen mogen vastleggen. Ook Sulebrities en BN-ers werden klant van hem. Zo heeft hij o.a. Roué Verveer, Brainpower, Jetty Mathurin, Jorgen Raymann, Ranomi Kromowidjojo, DJ Chuckie en Ellie Lust op mooi beeld mogen zetten. Ook op sociaal maatschappelijk gebied heeft hij de afgelopen jaren zijn bijdrage geleverd. Voor de Surinaamse Fotografen Vereniging , de SuFov, heeft hij diverse boekeninzamelingen gedaan. En voor o.a. kindertehuis Leliendal zamelde hij speelgoed in.

Een van de hoogtepunten uit zijn carrière zijn de tweetal fotoboeken Suriname Beken(d)t. 2 boeken met elk onthullende verhalen en portretten van 75 Surinaamse sterren. “ 150 sterren die hun inbere tori’s met mij deelde”, grapt de fotograaf. “Omdat ik nooit had gedacht zolang fotograaf te blijven en om deze heugelijke mijlpaal te vieren, wil ik graag de mensen die dit jaar nog een sessie bij mij doen een mooi cadeau geven” vertelt de fotograaf.

“En niet zomaar een cadeau. Een van mijn fotografische kindjes: Suriname Beken(d)t deel 2. Een boek wat ik met veel liefde en passie heb gemaakt en waarmee ik een inspiratie wil nalaten voor een ieder en in het bijzonder de Surinaamse jeugd.”. Het boek met een waarde van 40 euro wordt door de fotograaf verstrekt, zolang de voorraad strekt.