Pride Month 2023 Suriname, hoe bereid je je voor?

De PRIDE Month in Suriname vindt dit jaar plaats van 1 oktober tot en met 6 november. Het thema van het evenement is ‘Wi Srefi’, wat betekent ‘wijzelf’ in het Surinaams. Tijdens deze maand worden mensen bewust gemaakt van de LGBT-gemeenschap door regenboogvlaggen en andere symbolen te laten zien als een teken van respect en steun. Ook worden mensen erkend die zich inzetten voor de rechten van LGBT-mensen in Suriname.

De PRIDE walk

Dit jaar is er een heel belangrijk evenement genaamd PRIDE-walk, die plaatsvindt in het Caribisch gebied. Het is de grootste PRIDE-walk ooit. Daarnaast wordt er ook een speciaal filmfestival georganiseerd. Dit festival duurt vier weken en elke week wordt er een film vertoond met een onderwerp dat te maken heeft met LGBT. Het is een geweldige kans om te genieten van deze films en de diversiteit en inclusie van de LGBT-gemeenschap te vieren. Kijk dus even goed wanneer het jou uitkomt om dit festival te bezoeken, want het is echt iets dat je niet mag missen.

Activiteiten om kennis te delen

Tijdens Pride zullen er ook dingen gebeuren om te praten over waarom het belangrijk is. Mensen zullen leren en PRIDE Ambassadeurs zullen hun verhalen vertellen. Er zullen ook momenten zijn waarop iedereen kan praten over hoe het is om homo, lesbisch, bi of transgender te zijn in Suriname. Dit gebeurt met video’s op sociale media, zodat mensen kunnen leren en met elkaar kunnen praten. Om je voor te bereiden op de activiteiten rondom Pride is het belangrijk om onderzoek te doen naar de geschiedenis en betekenis ervan. Luister naar de verhalen van PRIDE Ambassadeurs en LGBT+-personen, neem deel aan trainingen, praat actief mee tijdens openbare discussies en gebruik social media om anderen bewust te maken.

Draag de kleuren van LGBT

Ga jij ook meedoen aan Pride Month 2023? Draag dan zeker regenboogkleuren of andere symbolen van LGBT,, zoals een regenboogvlag of een speldje. Dit laat zien dat je de LGBTQ+-gemeenschap steunt en openstaat voor diversiteit en inclusie. Er zijn natuurlijk nog meer manieren waarop je visueel kunt laten zien dat je deze gemeenschap steunt. Ter voorbereiding kun je een regenboog vlag in huis halen en deze ophangen. Of zelfs kleine regenboogvlaggetjes meenemen (en uitdelen) op straat.

De belangrijkste voorbereidingen treffen

Om je echt goed voor te bereiden op de Pride Month in Suriname, moet je simpelweg bekend zijn met alles rondom deze gemeenschap. Zoek dus naar educatieve materialen, boeken, video’s op Youtube die te maken hebben met de geschiedenis van deze maand. Op deze manier krijg je meer bewustwording en begrip, en kun je met veel meer betrokkenheid meedoen en feestvieren. Ga jij dit jaar deelnemen?