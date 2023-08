Politieman die zichzelf vorig jaar schoot, dood in woning aangetroffen

De politieman die zichzelf in januari vorig jaar in de nabije omgeving van politiepost Latour schoot, is zondagmiddag 6 augustus dood aangetroffen in een woning

De politie van Latour kreeg zondag een melding van een lijk in een woning in een zijstraat van de Nieuw Weergevondenweg in Suriname. Manschappen gingen ter plaatse voor onderzoek. Naderhand bleek het te gaan om hun collega O.S. (34), agent van politie eerste klasse.

Een arts stelde de dood officieel vast waarna het lichaam naar het mortuarium werd afgevoerd. Vernomen wordt dat het lijk in verre staat van ontbinding verkeerde. Hoe de man is komen te overlijden is nog niet bekend.

O.S. had zichzelf op 11 januari 2022 verwond met zijn dienstwapen enkele meters verwijderd van post Latour. Hij trachtte zichzelf van het leven te beroven na een werk gerelateerde discussie. Hij was sindsdien niet meer aan het werk en zat thuis.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.