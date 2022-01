Een politieman werkzaam op station Latour heeft zich vanmorgen ter hoogte van zijn onderkaak beschoten in de omgeving van de politiepost. Hij is in kritieke toestand met de ambulance vervoerd.

De reden tot deze handeling is niet bekend. De wetsdienaar in Suriname gebruikte zijn dienstwapen om zichzelf van kant te maken. Zijn collega’s merkten dat op en schakelden de ambulance in.

Het dienstwapen is aangetroffen. Het onderzoek duurt voort.