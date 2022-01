Politieman schoot zichzelf na onenigheid op werk; verkeert buiten levensgevaar

De politieagent die zichzelf op dinsdag 11 januari nabij politiepost Latour schoot, verkeert momenteel buiten levensgevaar. Dit bevestigt een familielid tegenover de redactie van Waterkant.Net.

Op die bewuste dag heeft agent O.S. zichzelf met zijn dienstwapen aan zijn onderkaak verwond. Uit het onderzoek blijkt dat het eerste schot hem niet raakte. Hij plaatse het dienstwapen wederom onder zijn kaak en loste daarmee een tweede schot. Als gevolg daarvan raakte hij gewond en viel op straat.

Het incident gebeurde in de nabije omgeving van politiepost Latour, waar de agent werkzaam is. Volgens de familie was er sprake van onenigheid op de werkvloer. “Het is namelijk zo dat de agent verlof wilde opnemen, maar men weigerde dat”, aldus de familie.

Dit viel niet in goede aarde bij agent S. Hij liep uit het politiebureau en ging de straat op. Na enkele ogenblikken hoorde men twee schoten afgaan. Volgens een buurtbewoner heeft de familie vernomen dat hun dierbare lopend op straat het wapen te voorschijn haalde en zichzelf in de onderkaak schoot.

De familie zegt dat O.S. herstellende is en dat het de goede kant op gaat.