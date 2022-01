Gestolen voertuig onbeheerd aangetroffen in bosschage Brantimakaweg

Een vrijdag gestolen voertuig is zaterdagmorgen rond 08.00 uur onbeheerd aangetroffen in een bosschage aan de Brantimakaweg in Suriname. De politie van Kwatta heeft het voertuig weg laten slepen.

Deze auto, een Toyota Vitz, was op vrijdag 14 januari ontvreemd in de omgeving van Saron. De politie van Nieuwe Haven was hiervan op de hoogte.

Intussen heeft de eigenaar van de wagen zich aangemeld bij de politie van Kwatta. Hij kan van geluk spreken dat hij zijn voertuig in dezelfde staat terug heeft gevonden.