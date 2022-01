Morgen protestactie: ‘Suriname eerst dan de rest’

Zoals eerder aangekondigd zal morgen, maandag 17 januari, een grote protestactie in Suriname worden gehouden. De actie is eerder aangekondigd door activist Sibrano Piqué, maar ook door Raynold ‘Peppie’ van Els bekend als VHP sympathisant en ghettoleider.

Die laatste gaf zaterdag aan dat hij zich terugtrekt vanwege de stijgende COVID-19 cijfers.

Piqué zei over de protestactie op zijn Facebookpagina: “Suriname bereid je voor op een toffe strijd. Ef’ un no wiki now, un’ n’e wiki moro.”

Toeval of niet: de Surinaamse oppositie partij NDP heeft vandaag zondag 16 januari om 20.30u het programma ‘NDP On Air’ aangekondigd. Aan het woord komt de woordvoerder van de NDP, Ricardo Panka.