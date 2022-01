Telesur werkt aan glasvezelaansluiting voor breedband internetverbindingen thuis

De directie en Raad van Commissarissen van het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur), hebben op 14 januari 2022 een overleg gevoerd met president Chandrikapersad Santokhi. Dit is een vervolgonderhoud van de reguliere meetings tussen het staatshoofd en de leiding van parastatale ondernemingen. Aan de president is een status gegeven van de ontwikkelingen binnen Telesur.

Telesur-directeur Mike Antonius heeft tijdens de meeting een update gegeven over de uitbreidingen van het Long Term Evolution (LTE) netwerk in Paramaribo, Wanica en andere districten. Dit, vooral met het oog op de pandemie, waarbij er rekening gehouden is met het verbeteren van connectiviteit en wel breedband internet. De uitbreidingswerkzaamheden worden dit jaar gecontinueerd.

Telesur zal daarnaast werken aan het expanderen van het vaste net: hangkoper wordt vervangen met fiber to the home (FTTH). FTTH is glasvezelaansluiting om breedband internetverbindingen vanaf een centrale locatie direct naar huis te leveren. Deze positieve ontwikkelingen kunnen gebruikt worden om samen door de pandemie heen te komen en ook om mogelijkheden op een hoger niveau te tillen.

Tijdens deze meeting is de president verder geïnformeerd over de stand van zaken van een aantal belangrijke issues. Dit geeft de president-commissaris, Sanjay Raghoebarsingh, aan. Een update is gegeven over het verloop van het saneringsplan van de overheid als debiteur en de aanpak van de schuldposititie van de overheid bij Telesur. Voor het laatstgenoemde zijn er enkele oplossingsmodellen aangedragen. “Deze oplossingsmodellen zullen verder worden uitgewerkt,” zegt Raghoebarsingh.

Vooruitlopend op het feit dat Suriname over een paar jaar gas en olieproducent wordt, heeft Telesur ook toekomstplannen. Naast het nauw volgen van de ontwikkelingen van oil and gass, is er ook goed contact met een aantal prospects. ‘We zorgen ervoor, dat we waar mogelijk vanuit de communcatierol, zo optimaal mogelijk kunnen bedienen. Het is een toekomstperspectief voor ons land en wij moeten ervoor zorgdragen dat we inderdaad een vooraanstaande rol in vervullen als telecombedrijf’, aldus Antonius.