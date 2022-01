Regeringsdelegatie naar uitvaart oud-parlementariër Liakat Mahawatkhan

Zaterdag 15 januari vond in Suriname de uitvaart plaats van de bekende Nickeriaanse politicus, rijstondernemer en oud-parlementariër Mohamed Liakat Alikhan Mahawatkhan. Hij overleed afgelopen dinsdag op 71-jarige leeftijd.

Vanuit de Surinaamse regering was er een afvaardiging naar het rijstdistrict vertrokken. Onder hen vicepresident Brunswijk en ministers Ramsaran en Somohardjo (foto).

Eerder deze week, op donderdag 13 januari, werd ook in het parlement een minuut stilte in acht genomen in verband met het heengaan van het voormalig parlementslid.

De uitvaartdienst werd ook live uitgezonden: