Traditioneel Gezag wordt betrokken in geïntegreerd ontwikkelingsbeleid

In samenwerking met verschillende groepen van de Verenigde Naties (VN) wordt vanuit het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) het Joint Programma “Leaving No One Behind, Building Resilience, and Improving Livelihoods of Indigenous and Tribal Peoples” in Suriname uitgevoerd.

Als onderdeel hiervan heeft op dinsdag 1 augustus 2023 een workshop plaatsgevonden in Asewa Otono, met als doel de participatieve betrokkenheid van het Traditioneel Gezag en andere belanghebbenden. Met hun input zal er een beleidskader worden gevormd gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van Inheemse en Tribale Volkeren (ITV) en de ontwikkeling van rurale gebieden.

Het programma moet bijdragen aan een geïntegreerd beleid dat het kernprobleem van inclusiviteit zal aanpakken.

“We kunnen als overheid niet zitten achter ons bureau of consultants aanhuren om dan een rapport voor ons op te maken en van daaruit het beleid bepalen. Het is de bedoeling dat we de input van de traditionele leiders krijgen bij het ontwikkelen van het beleid”, stelt Sharon Westerlow-Pinas, programme manager van de JP LNOB Management Unit. “Al hetgeen dat de mensen naar voren hebben gebracht, wordt meegenomen.”

Hiermee zal volgens de functionaris worden gewerkt aan het formuleren van het geïntegreerd beleidskader. “En uiteindelijk moet er een stukje implementatie plaatsvinden”, voegt ze eraan toe. Het gaat volgens de programme manager om beleid, dat gericht is op het verbeteren van de levensomstandigheden, identificeren van nieuwe inkomstenbronnen en het bewustmaken van gemeenschappen op het gebied van reproductieve gezondheid.

Het JP LNOB-programma is een samenwerking tussen het maatschappelijk middenveld, de Surinaamse overheid en een aantal VN-organisaties. Het gaat om onder andere de UN Women, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) die het project financieren. Vanuit de Surinaamse overheid is ROS de trekker, terwijl ook Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) en Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) deel van het geheel zijn uit.

Vanuit het maatschappelijk middenveld participeren de Medische Zending (MZ), de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en het Samenwerkingsverband van Tribale Volken in Suriname (KAMPOS). De consultants Max Ooft en Rômulo Paes De Sousa (internationaal consultant) zijn aangetrokken om de doelstellingen van het JP LNOB-programma te helpen te coördineren.