DNA-vicevoorzitter tikt Ebu Jones op de vingers voor gebruik van het woord ‘varkens’

NDP-parlementariër Ebu Jones vindt dat de regels en wetten die gelden voor werknemers in de particuliere sector, ook zouden moeten gelden voor personen die werkzaam zijn bij de overheid. “We zien bij OW dat één persoon zich daar God waant, de mensen terroriseert en op een onbeschofte manier behandeld. Dan is er niemand die handelt. Wanneer we zien wat er daar op het commissariaat in Nickerie gebeurd en de mensen als varkens worden behandeld, is het niemand die optreed. Maar het is dezelfde overheid die pretendeert….”, zei Jones dinsdagmiddag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA).

Gelijk hierna ontnam vicevoorzitter Dew Sharman hem het woord. Dit zorgde voor aardig wat irritatie bij de NDP’er die vond dat Sharman hem elke keer onderbreekt, wanneer hij belangrijke zaken aan de orde stelt. “U doet het altijd! Zodra me taki, ye kon in! Laat me praten!”, schreeuwde Jones buiten de microfoon.

Sharman vroeg aan Jones om zijn woorden op een nette manier te formuleren, maar de oppositieparlementariër weigerde dat te doen en bleef maar protesteren. Sharman ontnam hem hierna opnieuw het woord. “U heeft een bepaald gedrag beschreven in Nickerie, maar het lijkt alsof u niet ver van dat gedrag zit”, zei Sharman aan Jones.

De vicevoorzitter dreigde Jones hierna uit de vergaderzaal te plaatsen vanwege het feit dat de NDP’er de vergadering stoorde. Jones daagde Sharman uit om dat te doen. NDP-fractieleider Rabin Parmessar vond dat Jones geen krachttermen heeft gebruikt, maar mogelijk gewoon op een harde manier heeft gesproken. Hij vroeg aan de vicevoorzitter om Jones alsnog in de gelegenheid te stellen om zijn zegje te doen. Sharman hield Parmessar voor dat Jones geen spreektijd meer over had.

Op de agenda stond de behandeling van een aantal arbeidswetten.