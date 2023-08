Politie deelt verhaal over vrouw die in Amsterdam Zuidoost overleed na bilvergroting

De politie in Amsterdam heeft dinsdag een bericht online geplaatst over een 22-jarige vrouw in Amsterdam Zuidoost, die overleden is aan de complicaties van een ‘Brazilian Butt Lift’.

Een Brazilian Butt Lift (ook wel BBL genoemd) is een populaire chirurgische procedure die in Rio de Janeiro is ontwikkeld en waarbij je eigen vet wordt gebruikt om je billen hoger, ronder en voller te maken. Het is dus een bilvergroting zonder het gebruik van implantaten.

De trieste dood van de jonge vrouw vond vorig jaar al plaats, maar de politie Zuidoost-Bijlmermeer plaatse het verhaal op 1 augustus 2023 online.

Beschreven wordt hoe de politie na een melding een vrouw op de galerij van een woning zag liggen. Ze was versuft, slecht aanspreekbaar en had een wazige blik uit haar ogen. Er wordt aan de agenten verteld dat ze is geopereerd en een zogeheten BBL heeft laten uitvoeren.

“Het slachtoffer gaat snel achteruit. Ze kermt van de pijn, ze wil liggen of zitten, ze geeft over, maar ondanks dat blijf ik naast haar zitten. Ze gaat zo snel achteruit dat ze moet worden gereanimeerd. Samen met mijn collega’s sluiten we de AED aan en beginnen met reanimeren. Alles op alles zetten we om haar leven te redden. Ze glipt letterlijk onder ons handen door”, schrijft een agent.

Ambulancemedewerkers die inmiddels ter plaatse zijn “halen ook alles uit de kast”. Maar nadat het slachtoffer met de ambulance vervoerd wordt naar het ziekenhuis krijgen de agenten al vrij snel te horen dat ze is overleden.