President: “Er is hoop voor dak- en thuislozen”

“Er is hoop voor de dak- en thuislozen. De regering is hen niet vergeten en heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan oplossingen voor deze groep”, zegt president Chandrikapersad Santokhi.

De presidentiële commissie Dak- en Thuislozen heeft dinsdag onder leiding van districtscommissaris Ricardo Bhola het succesverhaal aan het staatshoofd verteld.

Santokhi: “Ik ben blij dat er nu geen dak- en thuislozen meer te zien zijn aan de Waterkant. Vanaf februari is een grote groep opgevangen naast het Streekziekenhuis Wanica waar die begeleid en gesocialiseerd werd. Bijkans 20 mensen zijn goed gesocialiseerd, hebben een vaste baan en een vaste verblijfplaats in zicht. Hierna kunnen ze terug naar de samenleving”.

Voorlopig worden dak- en thuislozen in Paramaribo in het bijzonder in de binnenstad gesocialiseerd, maar het doel is om op den duur in heel Suriname deze groep te resocialiseren.

“Samen hebben we bewezen dat hoop en inzet leiden tot verandering. Laten we blijven streven naar een Suriname waar niemand meer dak- en thuisloos is, en waar iedereen de kans krijgt om een succesverhaal te schrijven”, aldus het staatshoofd.