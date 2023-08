Het ‘A no mi- Nederland- CIA- Vaderlandsliefde syndroom’ van Bouterse

[INGEZONDEN] – Elke keer wordt het syndroom ‘a no mi- Nederland- CIA- Vaderlandsliefde’, gebruikt door de hoofdverdachte Bouterse en zijn advocaat Irvin kanhai, bij het 8 decemberstrafproces. Advocaat Irvin Kandhai, beweegt hemel en aarde om de hoofdverdachte Bouterse vrij te pleiten. Als je misdrijven pleegt tegen de menselijkheid moet je volledig instaan voor de consequenties.

Volgens de hoofdverdachte Bouterse en zijn advocaat Irvin Kanhai zou Nederland voor een groot deel de hand hebben gehad in een invasie die zou worden voorbereid. Ze geven aan dat de 15 vermoorde mannen bezig waren met voorbereidingen van een tegencoup. Ze hebben echter geen enkel bewijs kunnen produceren dan alleen maar schieten met losse flodders. Wie houden ze voor de gek?

De advocaat en de hoofdverdachte, mogen 200 pagina’s vullen met het ‘a no mi- Nederland- CIA- Vaderlandsliefde’ syndroom, er verandert toch niks meer aan het proces. De rechters kijken puur naar de feiten, de wet en omstandigheden en NIET naar fabels. De lugubere moorden zijn gepleegd enkel om machtsbehoud en voor Bouterse was machtsbehoud belangrijker dan het leven van de 15 Surinamers.

Als Bouterse zegt dat hij de moorden niet heeft gepleegd, wie heeft het dan gedaan? Hij was regeringsleider tevens legerleider. Hoe weet hij dan niet wie de moorden gepleegd heeft? Om het vege lijf te redden zegt hij a no mi. If a no joe, suma kir deng mang? Als je het weet moet je je grote mond open maken en de waarheid vertellen. Het staat onomstotelijk vast dat Bouterse medeplichtig is aan de gruwelijke moorden en daarom zwijgt hij als het graf. Maar de weg naar Santo Boma is al geplaveid.

Advocaat Irvin Kanhai zegt dat door het decemberstrafproces te beëindigen met vrijspraak voor ex-legerleider Desi Bouterse, zal het Hof van Justitie een daad van vaderlandsliefde plegen. Een grotere stommiteit is ondenkbaar. Volgens mij leeft deze advocaat op de planeet Mars. Met zijn emotionele oproep aan het Hof van Justitie probeert hij het Hof te misleiden. Hij heeft met zijn opmerking niet eens door dat hij onomwonden toegeeft dat Bouterse medeplichtig is aan de meervoudige moorden.

Ik vind het heel erg laf van de hoofdverdachte Bouterse dat hij in zijn laatste woord niet heeft gedurfd, de waarheid te vertellen wat er precies gebeurd is op 7-8-9 december 1982. De emotionele opmerking van de hoofdverdachte tijdens het strafproces: “Wat uw oordeel ook zal zijn, ik ben ready. Ik zal mijn hoofd buigen voor het vonnis, wat het ook zal zijn”.

Ik hoop dat hij aan zijn woord houdt. Maar zijn emotionele opmerkingen laten mij echter Siberisch koud. Let op: als de vos passie preekt boer let op je ganzen.

Idris Naipal