Nederlandse film ‘Leeuwin’ wint prijs in Italië

De Nederlandse film ‘Leeuwin’ die gaat over een meisje uit Suriname, heeft een prijs gewonnen in Italië. De film werd door een jury van 700 kinderen in Italië uitgeroepen tot de beste film van heel Europa.

De prijs werd uitgereikt op een filmfestival in Italië. Daar worden al meer dan 50 jaar de belangrijkste filmprijzen voor kinderen uitgereikt. De film gaat over Rosi, Alyssa van Ommeren, een meisje van 15 jaar met meer voetbaltalent dan zelfvertrouwen. Ze verhuist naar Nederland en daar is alles anders. Gelukkig is er een schoolvoetbaltoernooi, waar ze helemaal van opleeft.

The Back Lot was in Suriname belast met de lokale productie. Voor verschillende rollen zijn er ook Surinaamse acteurs gevraagd waar onder: Carl Breeveld (opa van Rosi), Hillerey Cruden-Halfhide (oma van Rosi), Chanelle Fitz-James (schoolvriendin van Rosi) en Jadon Rijker (schoolvriend van Rosi).

De bekroning van de film ‘Leeuwin’ en het feit dat ruim 50% van de crew en cast uit Suriname afkomstig is, biedt een unieke kans om Suriname te promoten als een prachtige en veelzijdige locatie voor filmproducties. De locaties, onze cultuur en Surinaamse gastvrijheid zullen ook een positieve invloed hebben op het toerisme naar ons land.

De regisseur van de film is Raymond Grimbergen. Het scenario is geschreven door Jeroen Margry en co-writer Bodil Matheeuwsen. Rosi wordt gespeeld door Alyssa van Ommeren, van Surinaamse afkomst, die in 2021 mee heeft gedaan aan The Voice of Holland. De producenten zijn: Levitate Film en The Media Brothers. Leeuwin is binnenkort ook op het grote doek in TBL Cinemas te zien.

Trailer: