Onderzoek naar dood van potvissen in Suriname

De organisatie ProBios doet onderzoek naar de dood van twee potvissen in Suriname. De dode potvissen werden afgelopen maandag door vissers gespot in het noorden van Paramaribo.

Het zou volgens ProBios gaan om een jong mannetje en een groter exemplaar. Van de dode potvissen verschenen deze week ook filmpjes op social media.

“We zien wereldwijd vaker dat walvisachtigen stranden met vaak de dood ten gevolge. Wetenschappelijk onderzoek is er nog niet helemaal over uit maar schepen en seismisch onderzoek (explosies) naar olie of andere mijnbouwactiviteiten in de zee kunnen het zeer gevoelige gehoor en navigatie systeem van deze hoog sociale dieren beschadigen of verstoren waardoor de dieren zichzelf op het strand gooien.

Bekend is dat walvissen jaarlijks langs onze kust trekken van de zuidpool naar het warme water van de Caribische zeeën om daar te bevallen om daarna terug te zwemmen naar de zuidpool om te foerageren. Wij willen natuurlijk weten of de dieren het slachtoffer zijn geworden van menselijke activiteiten zoals seismisch onderzoek of andere oorzaken in onze territoriale wateren”, aldus ProBios in een verklaring.

Beelden van de potvis: