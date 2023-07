Minister Ori onthult bron van corruptie rond schoolbussen: “Zelfs ambtenaren en families zijn eigenaars van bussen”

Onderwijsminister Henry Ori heeft donderdagmiddag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) onthult dat hij een hele bron van corruptie op zijn ministerie heeft ontdekt voor wat betreft de aanwerving en werkwijze van schoolbussen. Het is volgens de bewindsman heel triest te noemen dat zelfs MINOWC-ambtenaren en hun families betrokken zijn in deze kwestie.

“Busvervoer kost de Staat maandelijks 34 miljoen SRD. Het gaat dan om 745 trajecten. Heel inefficiënt. Wat we zien is een bron van corruptie en hele tegenstrijdige gedragingen van bushouders en buseigenaren. Het is ook een politiek gevoelig onderwerp, omdat het te maken heeft met een soort concurrentie onder bushouders waarbij men probeert zoveel mogelijk van de trajecten binnen te krijgen. Het is heel triest dat complete ambtenaren van mijn ministerie en families eigenaars zijn van bussen”, benadrukte de bewindsman. Hij noemt dit een zeer gevoelig dossier, waardoor nader onderzoek ook zal worden verricht.

Het MINOWC beschikt ook over controleurs die de werkzaamheden van de bussen op de verschillende trajecten moeten checken en rapporteren. “Maar we zien dat hier een lekkage plaatsvind, waardoor de bushouders een tip krijgen dat de controleurs gaan komen. Daarnaast krijgen ze bribes (steekpenningen), want onze controleurs schijnen ook lekkers mee te krijgen om niet het juiste verslag te doen”, zei de minister. Naar zijn zeggen zijn er een aantal maatregelen op komst.

Buseigenaren die in aanmerking wensen te komen voor een traject dienen daarvoor een aanvraag in te dienen bij het ministerie en aan een aantal voorwaarden te voldoen. In de praktijk blijkt volgens Ori dat de toewijzing niet op een neutrale manier gebeurd.

“Het zou op een neutrale manier moeten gebeuren, maar het is zo afhankelijk van welke politieke partij aan de macht is of het meest voor het zeggen heeft. Dan zie je dat daar sprake is van bepaalde typische buseigenaren die daar komen. Daarin moeten wij dan een stukje transparantie gaan creëren”, aldus de minister.