Vp in Moengo: “Zelfs criminelen die hier zijn hebben contact met politiemensen”

Vicepresident Ronnie Brunswijk is er voorstander van dat politieagenten in Suriname niet te lang op hetzelfde bureau moeten werken. Vooral in het district Marowijne zijn er naar zijn zeggen door de jaren heen vriendschappelijke banden tussen bepaalde politieagenten en criminelen ontstaan, waardoor de objectiviteit van de politieorganisatie in het geding is.

“Zelfs criminelen die hier zijn hebben contact met politiemensen”, zei Brunswijk donderdag bij de oplevering van de politiepost annex brandweerkazerne in Moengo. Volgens de tweede man van het land denken bepaalde politieagenten dat zij eigenaar zijn van Moengo. Hij vroeg daarom aan president Chan Santokhi om in te grijpen.

“Plaats ze in een ander district. Een politieman moet niet hier eeuwenlang werken. Dat willen we niet. Den man e mek’ mati djaso en den man e du wanlo tra sani san den man no mus’ du”, aldus Brunswijk, die stelde binnenkort zelf met de verschillende actoren te zitten en een selectie te laten maken van welke politieambtenaren elders zullen worden overgeplaatst.

De vp stelt een paar van deze rotte appels te kennen. Hij zal ervoor zorgen dat ze worden gerapporteerd.

“Vooral in Albina ga ik ze rapporteren. In plaats dat zij hun werk doen, gaan ze hosselen. Je bent daar als politieman om orde en rust te garanderen, maar jijzelf creëert chaos. Dat moeten we niet hebben. Als politieman ben je 1X24 uur dezelfde politieman. Zonder aanzien des persoons moet je je werk doen. Maar men maakt vrienden en dan wordt het werk niet meer gedaan”, aldus de politicus.