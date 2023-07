Man in borst gestoken bij woordenwisseling voor winkel Mahonylaan

Voor een winkel aan de Mahonylaan in Suriname, is een woordenwisseling tussen twee mannen woensdag in de vooravond uitgemond in een steekpartij. Een van de mannen haalde een scherp voorwerp te voorschijn en verwonde de tegenpartij in de borststreek en schouder.

De verdachte die bekend staat als ‘The Game’ vluchtte na het strafbaar feit in onbekende richting. De gealarmeerde politie van Centrum kwam ter plaatse en schakelde een ambulance in om het slachtoffer naar het ziekenhuis af te voeren (foto).

De 35-jarige Jeremy R. alias The Game is kort daarna aangehouden op zijn woonadres. De 27-jarige K.F. die steekverwondingen van de steekpartij over hield werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd voor verdere verpleging.

De twee mannen kregen voor de winkel een woordenwisseling die uitmondde in een steekpartij. Na de steekpartij vluchtte de verdachte richting zijn woonadres. Na uitgewerkte informatie werd de man door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden en overdragen aan de ressort politie waar de zaak in onderzoek is, ter voorgeleiding.

Over de gezondheidstoestand van het slachtoffer is nog weinig bekend.