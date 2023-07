Jongetje met ambulance afgevoerd na slangenbeet

Een 9-jarig jongetje is woensdagavond door een slang in zijn enkel gebeten op een adres aan de Pararacweg in Suriname.

Het slachtoffer is voor medische behandeling met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Naar verluidt verkeert de 9-jarige buiten levensgevaar.

Vernomen wordt dat de jongen op het erf aan het spelen was toen hij ineens werd aangevallen door het reptiel. Hij riep om hulp en zijn huisgenoten ontfermden zich over hem.

De hulpdiensten werden ingeschakeld en gingen vervolgens ter plaatse.