Inter Moengotapoe bekerkampioen van Suriname

Inter Moengotapoe is woensdagavond ten koste van Notch bekerkampioen van Suriname geworden. In het Franklin Essed stadion won de club van vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk met 4-1.

Beide ploegen kregen in de eerste helft tal van kansen maar de afronding was niet nauwkeurig. Kort voor rust wist Inter Moengotapoe wel het net te vinden en beide ploegen gingen met een 1-0 score de kleedkamers in.

In de tweede helft was Inter Moengotapoe beter in de omschakeling hetgeen de ploeg nog 3 goals opleverde. Notch maakte een doelpunt tegen maar daarna wisten de jongens het net niet meer te vinden.

Brunswijk kwam in de 81ste minuut in het spel en zorgde voor veel hilariteit in het stadion.

De wedstrijd is hier terug te zien.