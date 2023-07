Woning te Flora voor de tweede keer dit jaar in brand

De brandweer in Suriname moest vanmiddag uitrijden naar een brand bij deze woning, op de hoek van de Adroe- en Akirastraat te Flora. De bovenste verdieping van de hoogbouw woning stond in vuur en vlam (foto).

Volgens een buurtbewoner verbleven tal van personen in de bovenste verdieping. De Surinaamse brandweer rukte zwaar uit naar de brand.

Eerder dit jaar was er reeds brand uitgebroken op het adres, door kinderen die speelden met een aansteker. De beneden woning stond in brand en werd nadien dicht getimmerd.

Over de oorzaak vandaag is nog weinig bekend. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het gebouw is op het elektriciteitsnet aangesloten.

De politie van Flora is ter plaatse bezig met het onderzoek. De kruising was wegens bluswerkzaamheden afgesloten.