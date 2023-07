Dronken vader die met auto tegen boom knalde waarna zoontje overleed in vrijheid gesteld

Op 19 juli werd Sudeskhumar S. in verzekering gesteld, nadat hij in de maand juni van dit jaar in beschonken toestand tegen een boom knalde en zijn 7-jarige zoon Ayan Sewpal om het leven kwam. S. was de bestuurder van het voertuig, met zijn vrouw en zoontje als passagiers.

Aan de Magentakanaalweg in Suriname raakte het voertuig van de weg en belandde in het kanaal. S. hield acht gebroken ribben hieraan over en zijn vrouw liep een armfractuur op.

Uit het politionele onderzoek is gebleken dat S. met grote snelheid had gereden en onder invloed van alcohol verkeerde. Nadat hij uit het ziekenhuis was ontslagen en wederom op de been was, werd hij aangehouden. Zijn inverzekeringstelling werd rechtmatig getoetst door de rechter-commissaris.

Zijn advocaat Maureen Nibte ging hiertegen in beroep bij het Hof. De raadsvrouw haalde aan dat de man reeds een levenslange straf uitzit, namelijk dat hij voor de rest van zijn leven moet leven met het feit dat door zijn handelen zijn zoon is overleden.

Bovendien heeft de behandelende arts hem dringend psychologische begeleiding voorgeschreven. Ook moet de man nog naar de arts voor zijn gebroken ribben.

Nibte vroeg het Hof om haar cliënt uit humanitaire overwegingen in vrijheid te stellen. Nog voordat de zaak door het Hof werd behandeld, stelde het Surinaamse Openbaar Ministerie de verdachte S. in vrijheid.