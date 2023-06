In Suriname is vanmiddag wederom een verkeersdode opgetekend na een eenzijdig ongeval. Een auto is in het Magentakanaal beland en daarbij zijn een dode en twee gewonden gevallen.

De gewonden zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Het is nog onduidelijk hoe de wagen in het kanaal is terechtgekomen.

De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn ter plaatse bezig met het onderzoek. Nadere berichtgeving volgt.