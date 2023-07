Brunswijk ontkent problemen met Jubithana: “Als er spanning was, zou ik hem zelf wegjagen”

Vicepresident (vp) tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk ontkent dat er enige spanningen zijn tussen hem en TCT-minister Albert Jubithana, zoals eerder door VHP-parlementariër Mahinder Jogi is beweerd.

“Dat klopt helemaal niet. De minister is elke dag hier (regeringsgebouw, red.) en er is elke week een vergadering binnen de ABOP zelf. Er is dus geen enkele spanning. Als er spanning was, zou ik hem zelf wegjagen”, aldus Brunswijk woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)- vergadering.

De ABOP-voorman voerde aan dat de bewindsman tijdens de RvM-vergadering van vorige week al aan hem kenbaar heeft gemaakt dat hij om persoonlijke redenen wenste te bedanken.

De vp gaf Jubithana toen aan geen probleem te hebben met zijn besluit, maar wat precies deze persoonlijke redenen van Jubithana inhouden weet Brunswijk niet. Daarvoor verwees hij de pers naar de minister zelf.

Volgens de vp kan er overigens geen spanning zijn tussen hem en een minister die hijzelf heeft voorgedragen in 2020. “Wij behandelen elke minister met egards en wij doen alles in consensus. We hebben nooit een probleem gehad met Jubithana of Amoksi. Als een minister bepaalde dingen niet goed aanpakt, dan wordt hij aangesproken. En keihard ook. Maar dat heeft niets te maken met vijandschap”, aldus Brunswijk.