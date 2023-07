Man treft broer bungelend aan laken onder afdakje

Een 50-jarige man in Suriname is afgelopen nacht dood aangetroffen door zijn jongere broer, op het achterterrein van zijn woning in de buurt Geyersvlijt. Hij hing onder een afdakje aan een blauw laken.

Vernomen wordt dat hij ziek was en met twee broers op het voormeld adres woonde. De jongere broer verklaarde dat hij dinsdag rond 19.30u thuis kwam. Thuis aangekomen sprak hij nog met zijn zieke broer en gaf hem wat te eten en te drinken.

Rond 22.00u ging de jongere broer slapen. Hij werd omstreeks 03.00u wakker en begaf zich naar de ruimte waar zijn zieke broer sliep, maar zag hem niet. Hij stelde een onderzoek in en trof tot zijn grote schrik, zijn dierbare bungelend aan een laken op het achtererf onder een afdakje aan.

De andere broer lag te slapen en heeft niets gemerkt. Na de ontdekking schakelde hij de politie van Geyersvlijt in. Het laken werd door leden van het Forensische Opsporingsteam los gesneden.

Het lijk van de man werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.