Met aansteker spelende kinderen veroorzaken woningbrand

Drie kinderen hebben donderdagmiddag een woningbrand veroorzaakt in dit pand, op de hoek van de Akira- en de Adroestraat in Suriname. Toen de brandweer ter plaatse kwam was er sprake van een enorme rookontwikkeling, zoals ook op de foto (inzet) te zien is.

Het betreft in deze een hoogbouw winkelpand dat omgebouwd is tot appartementencomplex. Het onderste deel van het pand met een oppervlakte van 8 bij 10 meter is uit steen opgetrokken. Daar woonde een echtpaar met 7 kinderen.

Vernomen wordt dat de kinderen met een aansteker speelden, waarna een matras vlam vatte. Op het moment van de brand waren de moeder en drie kinderen thuis. De moeder sliep en werd plotseling gewekt door haar 8-jarige zoon. Ze hebben zich snel uit het brandende pand verwijderd.

De Surinaamse brandweer werd gealarmeerd en moest een van de deuren openbreken, om naar binnen te gaan.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het pand was aangesloten op het elektriciteitsnet, maar het is niet bekend of het huis tegen brand verzekerd is. In het bovenste deel wonen er nog twee gezinnen.