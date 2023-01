Lijk van vrouw in staat van ontbinding aangetroffen in woning

In een woning aan de Zenithstraat in Suriname is vanmiddag het lichaam van een vrouw aangetroffen.

Buurtbewoners schakelden vanmiddag de politie in, nadat zij een onaangename geur waarnamen, die uit de woning van hun buurvrouw kwam.

De politie van Kwatta rukte na de melding uit. Ter plaatse aangekomen werd het ontzielde lichaam van de 44-jarige Emmena P. aangetroffen, dat in staat van ontbinding verkeerde.

Van de buren wordt vernomen dat ze haar twee dagen niet hebben gezien. Volgens de politie is er geen sprake van misdrijf. Het lijk wordt na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.