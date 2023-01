Safe City 3: China schenkt 15 miljoen USD voor installatie camera’s in bijna heel Suriname

Het Safe City-project in Suriname wordt verder uitgebreid. Na Safe City 1 en 2 wordt binnenkort een aanvang gemaakt met Safe City 3. Daartoe heeft er op donderdag 19 januari een implementatie-overeenkomst plaatsgevonden tussen Suriname en de Volksrepubliek China.

Het document werd op de Chinese ambassade bezegeld door minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en de Jia Jinyi, functionaris op de Chinese ambassade. De overeenkomst behelst een schenking van 15 miljoen US-dollars voor de installatie van camera’s in geheel Suriname met uitzondering van het district Sipaliwini.

Het Safe City 3-project is onderdeel van het China-aid Road Monitoring Project in Suriname. Minister Amoksi zegt dat de politie met het Safe City 3-project meer armslag krijgt in het opsporen van strafbare delicten. Met de te installeren camera’s op wegen die reeds in kaart zijn gebracht, wordt de mogelijkheid voor het Command Center geschapen om van veel meer locaties beelden te analyseren. De justitieminister zegt dat er reeds hotspots in de districten in beeld zijn gebracht waar er faciliteiten komen te staan. Hij noemt de bijdrage van Safe City 1 en 2 enorm en zegt dat deze met Safe City 3 nog groter wordt.

“Information is key to solve crime,” aldus de bewindsman, die eraan toevoegt dat criminaliteit niet compleet uitgebannen kan worden. Wel vraagt hij de samenwerking van de gemeenschap hierbij. Het ministerie wil ook de drempel tussen politie en samenleving wegnemen. Het streven is de dienstbaarheid naar de samenleving toe te verbeteren. De burger zal volgens de bewindsman met informatie naar de politie moeten kunnen toestappen.

De Chinese ambassadeur Han Jing noemt de geste een ondersteuning aan de Surinaamse regering voor het vergroten van de openbare veiligheid. Safe City speelt in China een belangrijke rol in het in standhouden van de openbare veiligheid. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen op technologisch gebied. De diplomaat zegt dat de Chinese overheid kennis en ervaring wil delen door haar technologie ook in Suriname te introduceren. “We geloven dat de Surinaamse gemeenschap veel voordeel zal hebben aan het project.”

Suriname zal ter uitvoering van Safe City 3 het personeel uit China moeten faciliteren en ook inkomen met logistiek. Het bedrag van 15 miljoen US-dollar houdt onder meer in de installatie van equipement en constructie van de faciliteiten.